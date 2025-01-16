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Spor

Kolo Muani'nin yeni durağı belli oldu

Serie A ekiplerinden Juventus, Paris Saint-Germain'in Fransız golcüsü Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi16 Ocak 2025 Perşembe 09:07 - Güncelleme:
Kolo Muani'nin yeni durağı belli oldu
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Juventus, Paris Saint Germain'den Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

26 yaşındaki futbolcu, transferi tamamlamak için Torino'ya gitti. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

L'Equipe'te yer alan haberde Muani'nin sağlık kontrollerinin ilk bölümünün dün akşam yapıldığı, ikinci bölümün ise bugün gerçekleştirileceği kaydedildi.

İki kulübün transferle ilgili tüm şartlarda anlaşma sağladığı, Muani'nin sezon sonuna kadar Juventus'ta forma giyeceği ve herhangi bir satın alma opsiyonunun bulunmayacağı ifade edildi.

Bu sezon PSG formasıyla 14 maça çıkan Fransız futbolcu 2 gol ve 1 asist kaydetti.

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