Spor

Kolo Toure'den Erling Haaland'a övgü: Başarısı başını döndürmedi

Manchester City'de görev yapan Kolo Toure, Norveçli yıldız Erling Haaland hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

14 Aralık 2025 Pazar 13:44
Kolo Toure'den Erling Haaland'a övgü: Başarısı başını döndürmedi
Manchester City'de görev yapan Kolo Toure, Erling Haaland'ın dünya futbolunun en iyileri arasında yer aldığını söyledi.

"EN SEVDİĞİM ÖZELLİĞİ ALÇAKGÖNÜLLÜLÜĞÜ"

Haaland'ın kişiliğine de ayrı bir parantez açan Toure, Norveçli golcünün mütevazı yapısına vurgu yaptı. Deneyimli futbol adamı, "Erling'de en çok sevdiğim şey alçakgönüllülüğü. İnanılmaz bir insan ve çok mütevazı. Bu yaşta başardıkları gerçekten korkutucu" dedi.

"BAŞARI BAŞINI DÖNDÜRMEDİ"

Haaland'ın elde ettiği başarıların onu değiştirmediğini belirten Toure, "Böyle üst düzey bir oyuncuda başarılar insanın başını döndürebilir ama Erling ayakları yere basan biri. Sadece üst düzey bir futbolcu değil, aynı zamanda çok iyi bir insan. Bu yüzden gelecekte daha da iyi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"SAVUNMACILAR UYUYAMIYOR"

Haaland'a karşı oynamanın zorluğunu da anlatan Toure, esprili bir dille şunları söyledi:

"Nasıl durdurulacağını tam olarak söyleyemem (gülüyor). Ama her zaman Erling'e şunu söylüyorum: Üst düzey bir forvete karşı oynadığımda maçlardan önce uyumakta zorlanırdım. Şimdi de pek çok savunmacı onun yüzünden uyuyamıyor. Çünkü böyle bir forvete karşı oynamak her zaman çok zordur."

