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Kolombiya basını ayağa kalktı: Falcao'ya saygısızlık

Galatasaray’ın starının Yeni Malatya maçında yedek kalması ve üç dakika kala oyuna alınması skandal olarak nitelendirildi. Kolombiya medyası, “Terim’in bu kararı, Falcao’ya saygısızlıktır” diye yazdı.

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TERİM’İN Yeni Malatyaspor maçında Radamel Falcao’yu yedek bırakarak bitime 3 dakika kala oyuna alması Kolombiya’da ses getirdi. Karara tepki gösteren ülke medyası şu yorumları yaptı: ● Publimetro: Kolombiya’da Falcao’yu izlemek isteyenler şok oldu. En tuhafıysa 2. yarı oyuna ilk girenin Falcao olmamasıydı. Falcao’yu 90. dakikada oyuna almak saygısızlıktır.”

FALCAO İÇİN SÜRPRİZ KARAR 

● El Deportivo: Falcao için sürpriz karar. Galatasaray’da daha önce iki maç oynayan El Tigre, üçüncü maçta yedek kaldı.

● Antena 2: Galatasaray’da Falcao ile ilgili beklenmedik karar. Falcao, yeni takımında iki maç oynadıktan sonra sürpriz bir şekilde yedek kaldı.

● El Colombiano: Radamel Falcao, İstanbul’da şok yaşadı. Malatya’da yedek kalan golcü, 3 dakika oynayabildi. Şaka gibi...

3 DAKİKADA BİR ŞEY YAPAMADI

● As Colombia: Galatasaray, Malatyaspor’a karşı rotasyona gitti. Takımı golü yedikten sonra oyuna giren Radamel Falcao sadece üç dakika oyunda kaldı, ama bir şey yapamadı. Falcao’nun 3 dakika oynaması skandaldır.

● El Tiempo: Kolombiyalı forvet takımımın 1-1 berabere kaldığı karşılamanın son 3 dakikasıda şans bulabildi. Bu kadar kısa sürede de galibiyeti getirecek bir şey yapamadı.

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