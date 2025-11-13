Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Jhon Duran, şimdiye kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı oluşturmuştu. 21 yaşındaki golcü, geçirdiği sakatlık sebebiyle de istikrar bulmakta zorluk yaşadı. Duran, sakatlık sebebiyle Sarı-Lacivertliler'de toplamda 10 müsabakada forma giyemedi. Ancak tedavisinin ardından sahalara dönen yıldız santrfor, Beşiktaş derbisinde oyuna sonradan girerek galibiyeti getiren golü kaydetti ve kalitesini ortaya koydu. Duran bu gelişmelerle ülkesi Kolombiya'da da gündem oldu.

TEDESCO ÖZEL ÇALIŞTIRIYOR

Yetenekli golcü için, milli aranın kritik eşik olduğu vurgulandı. Ülkesinin aday kadrosuna seçilmeyen 21 yaşındaki forvetin, bu arada yapacağı fiziksel antrenmanların en iyi formuna kavuşmasını sağlayacağına dikkat çekildi. Futbolred adlı haber sitesi, "Duran'da kader anı... Teknik Direktör Domenico Tedesco da Jhon Duran'ın en iyi şekilde hazırlanması için özel bir antrenman düzeni oluşturdu" değerlendirmesini yaptı. Tedesco; Rizespor, Ferencvaros ve Galatasaray derbisinde oyuncusundan çok şey bekliyor.