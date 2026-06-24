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Spor

Kolombiya Dünya Kupası'nda son 32 turunda

Dünya Kupası'nda Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 09:31 - Güncelleme:
Kolombiya Dünya Kupası'nda son 32 turunda
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2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, ikinci maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup ederek son 32 turuna kalmayı garantiledi.

Kolombiya'da Galatasaray forması giyen Sanchez, maça ilk 11'de çıktı.

İlk maçını da kazanan Kolombiya, 6 puanla grupta ikinci maçların ardından ilk sırada yer aldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise grupta son maçlar öncesinde 1 puanda kaldı.

Stat: Guadalajara

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Kolombiya: Vargas, Munoz, Lucumi, Mojica, Sanchez, Diaz, Rodriguez (Dk. 58 Quintero), Arias (Dk. 77 Montoya), Puerta, Lerma, Suarez (Dk. 58 Cordoba)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi, Wan-Bissaka, Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Dk. 72 Kayembe), Wissa Mukau (Dk. 46 Sadiki), Moutoussamy (Dk. 82 Mbuku), Bakambu (Dk. 57 Banza), Edo Kayembe (Dk. 72 Pickel), Wissa

Goller: Dk. 76 Munoz (Kolombiya)

Sarı kart: Dk. 56 Lucumi, Dk. 90 Lerma (Kolombiya), Dk. 90 Pickel (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

  • demokratik kongo cumhuriyeti
  • kolombiya
  • dünya kupası

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