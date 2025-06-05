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Spor

Kolombiya'da gündem oldu! Davinson Sanchez'e övgü yağdırdılar

Galatasaray'ın vazgeçilmezi olan Davinson Sanchez, bu sezon da performansıyla büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılıların yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı yıldız stoper, ülkesi Kolombiya'da gündem oldu. İşte detaylar...

Haber Merkezi5 Haziran 2025 Perşembe 12:02 - Güncelleme:
Kolombiya'da gündem oldu! Davinson Sanchez'e övgü yağdırdılar
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Galatasaray'a iki sezon önce Tottenham'dan 9.50 milyon euro bonservisle alınan Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmez ismi oldu.

Savunmada gösterdiği performansla alkış toplayan 28 yaşındaki futbolcu, zaman zaman topla ileriye çıktığı sekanslarda orta sahada da oynayabileceğini gösterdi. Rakip ceza sahasında da her zaman tehlikeli oldu. Galatasaray, yıldız oyuncunun maaşına zam yapmayı ve kontratını 2028'e kadar uzatmayı planlıyor. Davinson'un kontratı 2027'de bitiyordu. Kolombiya basını, bu haberleri değerlendirerek Davinson'un performansına övgü yağdırdı.

KOLOMBİYA'DA GÜNDEM OLDU

Clarosports adlı haber sitesi, Davinson ile ilgili "Davinson'un maaş nedeniyle takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu. Performansıyla her zaman fark yaratan 28 yaşındaki savunmacı, Galatasaray ile yaptığı görüşmelerde kontratını uzatma kararı aldı. Sanchez, bazı Avrupa devlerinin de radarına girmişti. Sarı-Kırmızılılar'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazanan yıldız stoper, bugüne kadar Galatasaray'da 76 kez forma giydi. Bu süreçte 5 gol ve 1 asist yapan Davinson taraftarın da sevgisini kazandı" ifadeleri kullanıldı.

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