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Koltuğu tehlikede

Göreve gelirken, “İkinci devrenin lideri oluruz” diyen Ersun Hoca kötü gidişi durduramadı. Fenerbahçe alt sıralardan kurtulamazken, yönetimin sezon sonunda Yanal ile yolları ayıracağı ileri sürülüyor.

  • Star Spor
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ERSUN Yanal neler vadetti, sonuç ne oldu!.. Fenerbahçe’nin teknik patronu Koeman’ın yerine 16. haftada göreve geldiğinde Kanarya’nın ikinci yarının en başarılı takımı dolayısıyla lideri olacağını söylemişti. Ancak, Sarı-Lacivertli takım ikinci devrenin en başarılısı olmak bir yana, küme düşme bölgesinin de sadece 5 puan uzağında...

COCU VE KOEMAN’I GEÇTİ AMA...

 Yanal görevi devraldığında Kanarya, 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle, 14 gol atıp, 22 gol yerken, (-) 8 averajla 17. sırada yer alıyordu. Ersun Hoca yönetiminde 14 maça çıkan Fenerbahçe, Cocu ve Koeman dönemine göre biraz daha başarılı görünse de beklenen sıçramayı yapamadı. Bu dönemdeki 14 karşılaşmada Sarı-Laciverti takım 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. 20 gol atılırken, 18 gole engel olunamadı.

SADECE 3 SIRA YÜKSELEBİLDİ

Fenerbahçe şu anda 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 yenilgi ile 33puana ulaştı ve 14. sırada kendisine yer buldu. Küme düşme bölgesinin en üzerinde yer alan Erzurumspor’dan 5 puan fazlası bulunan ve tehlikeyi henüz atlatamayan Kanarya’da yönetimin Ersun Hoca’ya güveninin azaldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin sezon sonunda Yanal’ın görevine son verebileceği belirtiliyor.

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