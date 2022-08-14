İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2022 Pazar / 17 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
Spor

Kolu kırılan Edin Visca'ya ameliyat

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçında sol kolu kırılan Edin Visca'nın ameliyat olduğunu açıkladı.

AA14 Ağustos 2022 Pazar 15:23 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta kolundan sakatlanan Trabzonsporlu oyuncu Edin Visca'nın İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sol kolunda kırık oluşan oyuncumuz Edin Visca, bugün İstanbul'da başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.