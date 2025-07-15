İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Temmuz 2025 Salı / 20 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2243
  • EURO
    47,0624
  • ALTIN
    4349.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak
Spor

Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nde 1. eleme turunun rövanş mücadelesi, yarın tek maçla başlayacak.

AA15 Temmuz 2025 Salı 10:51 - Güncelleme:
Konferans Ligi 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak
ABONE OL

Organizasyonun 1. eleme turunda bir Türk takımı yer almazken RAMS Başakşehir, 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçını 24 Temmuz'da deplasmanda, rövanş maçını ise 31 Temmuz'da İstanbul'da oynayacak.

UEFA Konferans Ligi 1. eleme turu rövanşında yarın ve 17 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçlar şu şekilde:

Yarın:

19.00 Auda (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda) (0-0)

17 Temmuz Perşembe:

18.00 Daugavpils (Letonya) - Vllaznia (Arnavutluk) (1-0)

19.00 HJK (Finlandiya) - Runavik (Faroe Adaları) (0-4)

19.00 Ordabasy (Kazakistan) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan) (3-4)

19.00 Pyunik (Ermenistan) - Tre Fiori (San Marino) (0-1)

19.00 Hegelmann (Litvanya) - St. Patrick's (İrlanda) (0-1)

19.00 Rabotnicki (Kuzey Makedonya) - Torpedo BELAZ (Belarus) (0-3)

19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Valur (İzlanda) (0-3)

19.00 Dila (Gürcistan) - Racing Union (Lüksemburg) (2-1)

19.00 Santa Coloma (Andorra) - Borac (Bosna Hersek) (4-1)

19.30 Paide (Estonya) - Magpies (Cebelitarık) (3-2)

20.00 Sileks (Kuzey Makedonya) - Decic (Karadağ) (0-2)

20.00 Haverfordwest (Galler) - Floriana (Malta) (1-2)

20.00 Petrocub (Moldova) - Birkirkara (Malta) (0-1)

20.00 Diddeleng (Lüksemburg) - Atletic Escaldes (Andorra) (0-2)

20.00 Penybont (Galler) - Kauno Zalgiris (Litvanya) (0-3)

20.30 Koper (Slovenya) - Zeljeznicar (Bosna Hersek) (1-1)

21.00 Partizani (Arnavutluk) - Kalju (Estonya) (1-1)

21.00 Neman (Belarus) - Urartu (Ermenistan) (2-1)

21.30 Dinamo Brest (Belarus) - Sutjeska (Karadağ) (2-1)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - SJK (Finlandiya) (2-1)

21.45 Vikingur (İzlanda) - Malisheva (Kosova) (1-0)

21.45 Cliftonville (Kuzey İrlanda) - St Joseph's (Cebelitarık) (2-2)

22.00 La Fiorita (San Marino) - Vardar (Kuzey Makedonya) (0-3)

  • UEFA Konferans Ligi
  • 1. eleme turu
  • larne

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.