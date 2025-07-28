İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2025 Pazartesi / 3 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5617
  • EURO
    47,4072
  • ALTIN
    4354.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş heyecanı yarın başlıyor
Spor

Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş heyecanı yarın başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak. İlk maç Iberia-Levadia Tallinn arasında oynanacak.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş heyecanı yarın başlıyor
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında yarın ve 31 Temmuz Perşembe günü 50 maç yapılacak.

İlk maçı 1-0 kazanan RAMS Başakşehir, 31 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Cherno More'yi ağırlayacak.

Cherno More'yi elemesi halinde RAMS Başakşehir'in 3. eleme turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede Viking, Koper'e konuk olacak. Viking, evindeki ilk karşılaşmada 7-0 galip geldi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede ise Kalju, St. Patrick's'i ağırlayacak. St. Patrick's, sahasındaki ilk maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Iberia (Gürcistan) - Levadia Tallinn (Estonya) (0-1)

21.00 Differdange (Lüksemburg) - The New Saints (Galler) (1-0)

21.30 Inter Escaldes (Andorra) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (2-4)

31 Temmuz Perşembe:

18.30 Spartak Trnava (Slovakya) - Hibernians (Malta) (2-1)

19.00 Banga (Litvanya) - Rosenborg (Norveç) (0-5)

19.00 Spaeri (Gürcistan) - Austria Wien (Avusturya) (0-2)

19.00 Dila (Gürcistan) - Riga (Letonya) (1-2)

19.00 Sabah (Azerbaycan) - Petrocub (Moldova) (2-0)

19.00 Santa Coloma (Andorra) - Polissya (Ukrayna) (2-1)

19.00 HJK (Finlandiya) - Arda (Bulgaristan) (0-0)

19.45 Kalju (Estonya) - St. Patrick's (İrlanda) (0-1)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Ilves (Finlandiya) (3-4)

20.00 Milsami (Moldova) - Buducnost (Karadağ) (0-0)

20.00 UNA Strassen (Lüksemburg) - Dundee United (İskoçya) (0-1)

20.00 Györi (Macaristan) - Pyunik (Ermenistan) (1-2)

20.00 Universitatea Cluj (Romanya) - Ararat (Ermenistan) (0-0)

20.00 AIK (İsveç) - Paide (Estonya) (2-0)

20.00 Zimbru (Moldova) - Astana (Kazakistan) (1-1)

20.00 Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

20.30 Brondby (Danimarka) - Boltfelag (Faroe Adaları) (1-1)

20.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Sarajevo (Bosna Hersek) (1-2)

20.30 Beitar (İsrail) - Sutjeska (Karadağ) (2-1)

20.45 RAMS Başakşehir - Cherno More (Bulgaristan) (1-0)

21.00 Priştine (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda) (0-0)

21.00 Neman (Belarus) - Kosice (Slovakya) (3-2)

21.00 Akureyri (İzlanda) - Silkeborg (Danimarka) (1-1)

21.00 Koper (Slovenya) - Viking (Norveç) (0-7)

21.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - AEK (Yunanistan) (0-1)

21.00 Santa Clara (Portekiz) - Varazdin (Hırvatistan) (1-2)

21.00 Maribor (Slovenya) - Paksi (Macaristan) (0-1)

21.00 Charleroi (Belçika) - Hammarby (İsveç) (0-0)

21.00 Puskas (Macaristan) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) (2-3)

21.00 Sparta Prag (Çekya) - Aktobe (Kazakistan) (1-2)

21.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Torpedo-Belaz (Belarus) (1-1)

21.15 Jagiellonia (Polonya) - Novi Pazar (Sırbistan) (2-1)

21.15 Lausanne (İsviçre) - Vardar (Kuzey Makedonya) (1-2)

21.15 Aris (Yunanistan) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan) (1-2)

21.30 Zilina (Slovakya) - Rakow (Polonya) (0-3)

21.30 Valur (İzlanda) - Kauno Zalgiris (Litvanya) (1-1)

21.30 Rapid Wien (Avusturya) - Decic (Karadağ) (2-0)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Zalgiris (Litvanya) (0-0)

21.45 Dungannon (Kuzey İrlanda) - Vaduz (Lihtenştayn) (1-0)

21.45 Dinamo City (Arnavutluk) - Atletic Escaldes (Andorra) (2-1)

21.45 Floriana (Malta) - Ballkani (Kosova) (2-4)

21.45 Vikingur (İzlanda) - Vllaznia (Arnavutluk) (1-2)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - Radnicki (Sırbistan) (0-0)

22.00 Egnatia (Arnavutluk) - Dinamo Minsk (Belarus) (2-0)

22.00 Partizan (Sırbistan) - Oleksandriya (Ukrayna) (2-0)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - St Joseph's (Cebelitarık) (4-0)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Zire (Azerbaycan) (1-1)

  • Konferans Ligi
  • 2. eleme turu
  • Levadia Tallinn

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.