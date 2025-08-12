İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Konferans Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı!

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın yapılacak İstanbul Başakşehir-Viking maçıyla başlayacak.

AA12 Ağustos 2025 Salı 10:37 - Güncelleme:
Konferans Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı!
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın ve 14 Ağustos Perşembe günü 30 maç yapılacak.

İlk maçta 3-1 galip gelen İstanbul Başakşehir, yarın saat 19.00'da Norveç ekibi Viking'i konuk edecek.

Beşiktaş ise ilk maçını 4-1 kazandığı eşleşmenin rövanşında 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i ağırlayacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, play-off turuna yükselecek.

İstanbul Başakşehir, Viking'i elemesi halinde Spartak Trnava-Universitatea Craiova (0-3) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Beşiktaş ise rakibini geçmesi durumunda Astana ile Lausanne (1-3) arasındaki eşleşmede tur atlayan tarafla karşı karşıya gelecek.

Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk maçların sonuçları şöyle:

Yarın:

19.00 İstanbul Başakşehir - Viking (Norveç) (3-1)

14 Ağustos Perşembe:

17.00 Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre) (1-3)

19.00 Ararat (Ermenistan) - Sparta Prag (Çekya) (1-4)

19.00 Sabah (Azerbaycan) - Levski Sofia (Bulgaristan) (0-1)

19.30 Levadia Tallinn (Estonya) - Differdange (Lüksemburg) (3-2)

20.00 Sheriff (Moldova) - Anderlecht (Belçika) (0-3)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan) (4-0)

20.00 Györi (Macaristan) - AIK (İsveç) (1-2)

20.00 Paksi (Macaristan) - Polissya (Ukrayna) (0-3)

20.00 Hammarby (İsveç) - Rosenborg (Norveç) (0-0)

20.30 Vaduz (Lihtenştayn) - AZ Alkmaar (Hollanda) (0-3)

20.30 Beitar (İsrail) - Riga (Letonya) (0-3)

20.30 Brondby (Danimarka) - Vikingur (İzlanda) (0-3)

20.30 Arda (Bulgaristan) - Kauno Zalgiris (Litvanya) (1-0)

21.00 Celje (Slovenya) - Lugano (İsviçre) (5-0)

21.00 Neman (Belarus) - Klaksvik (Faroe Adaları) (0-2)

21.00 AEK (Yunanistan) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) (2-2)

21.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow (Polonya) (1-0)

21.00 Beşiktaş - St. Patrick's (İrlanda) (4-1)

21.15 Jagiellonia (Polonya) - Silkeborg (Danimarka) (1-0)

21.30 Spartak Trnava (Slovakya) - Universitatea Craiova (Romanya) (0-3)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Vikingur (Faroe Adaları) (1-2)

21.45 Dundee United (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya) (2-2)

21.45 Dinamo City (Arnavutluk) - Hajduk Split (Hırvatistan) (1-2)

22.00 Egnatia (Arnavutluk) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (0-0)

22.00 Virtus (San Marino) - Milsami (Moldova) (2-3)

22.00 Santa Clara (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda) (3-0)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Ballkani (Kosova) (0-1)

22.00 Hibernian (İskoçya) - Partizan (Sırbistan) (2-0)

22.00 Austria Wien (Avusturya) - Banik Ostrava (Çekya) (3-4)

