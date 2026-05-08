İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, sezon sonu için Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi ile temaslara başladı.

Crystal Palace, Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livaković için harekete geçti. Sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren deneyimli file bekçisinin yaz transfer döneminde İngiltere'ye gidebileceği öne sürüldü.

Hırvat basınında yer alan haberlere göre Crystal Palace, Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis beklentisini ve oyuncunun maaş taleplerini karşılamaya hazır. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak için ciddi şekilde devrede olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz yaz Ederson'un transferinin ardından Fenerbahçe'deki yerini kaybeden Livaković, ocak ayında Dinamo Zagreb'e kiralanmıştı. Hırvat kaleci burada yeniden düzenli forma şansı bulurken performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Dinamo Zagreb'in de oyuncuyu takımda tutmak istediği aktarılırken, Livaković'nin temsilcisi Andy Bara'nın İstanbul'a gelerek Fenerbahçe yönetimiyle transfer görüşmesi yapacağı ifade edildi. Bara yaptığı açıklamada, "Dominik için birçok kulüp devrede. Kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Ancak şu an için somut bir karar verilmiş değil" dedi.

Fenerbahçe'nin oyuncunun sözleşmesini feshederek ayrılığına izin vermeyeceği ve bonservis geliri olmadan transferine onay vermeyeceği vurgulandı. Sarı-lacivertli kulübün, kalecinin maaş yükünden çıkmak isterken en az 5 milyon euro gelir hedeflediği belirtildi.

Bu sezon Dinamo Zagreb formasıyla 14 maça çıkan Livaković, 5 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Hırvat kalecinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.