UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu kuraları çekiliyor. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın genel merkezindeki kura çekimine Konyaspor ve Başakşehir de katılıyor.
Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'nde Vaduz'u elemesi halinde Play-Off Turu'nda Neftçi PFK - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Lillestrom-Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Kura çekimi başladı... Eşleşmeler şöyle:
Maribor / HJK Helsinki mağlubu - Shakhtyor Soligorsk / Cluj galibi
RFS / Hibernians galibi - Linfield / Zürih mağlubu
Vikingur Reykjavik / Lech Poznan galibi - Malmö / Dudelange mağlubu
Shamrock Rovers / Shkupi mağlubu - Ballkani - Klaksvík galibi
Zrinjski / Tobol galibi - Olympiakos / Slovan Bratislava mağlubu
CSKA-Sofia / Saint Patrick's galibi - Brondby / Basel galibi
Vaduz / KONYASPOR galibi - Neftçi PFK / Rapid Wien galibi
Spartak Trnava / Rakow Czestochowa galibi - Slavia Prag / Panathinaikos galibi