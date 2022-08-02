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Spor

Konferans Ligi kura çekimi! Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri...

Başakşehir ve Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turundaki rakipleri belli oluyor.

2 Ağustos 2022 Salı 15:10 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu kuraları çekiliyor. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA'nın genel merkezindeki kura çekimine Konyaspor ve Başakşehir de katılıyor.

Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'nde Vaduz'u elemesi halinde Play-Off Turu'nda Neftçi PFK - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde Konferans Ligi play-off turunda Lillestrom-Royal Antwerp eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Kura çekimi başladı... Eşleşmeler şöyle:

Maribor / HJK Helsinki mağlubu - Shakhtyor Soligorsk / Cluj galibi

RFS / Hibernians galibi - Linfield / Zürih mağlubu

Vikingur Reykjavik / Lech Poznan galibi - Malmö / Dudelange mağlubu

Shamrock Rovers / Shkupi mağlubu - Ballkani - Klaksvík galibi

Zrinjski / Tobol galibi - Olympiakos / Slovan Bratislava mağlubu

CSKA-Sofia / Saint Patrick's galibi - Brondby / Basel galibi

Vaduz / KONYASPOR galibi - Neftçi PFK / Rapid Wien galibi

Spartak Trnava / Rakow Czestochowa galibi - Slavia Prag / Panathinaikos galibi

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