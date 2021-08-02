UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.
Demir Grup Sivasspor ise üçüncü ön eleme turunda Dinamo Batum'u elemesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Kopenhag (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray ise, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaşacağı St Johnstone (İskoçya) takıma elenmesi durumunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, Vojvodina (Sırbistan) / LASK (Avusturya) galibi ile eşleşecek.
Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçları ise 19-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.