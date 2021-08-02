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Spor

Konferans Ligi'nde kura çekildi! Trabzonspor'a dev rakip

Trabzonspor, Sivasspor ve Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

2 Ağustos 2021 Pazartesi 15:01 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 15:35
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde'yi geçmesi durumunda play-off turunda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor ise üçüncü ön eleme turunda Dinamo Batum'u elemesi durumunda play-off turunda Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Kopenhag (Danimarka) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray ise, UEFA Avrupa Ligi 3. turunda karşılaşacağı St Johnstone (İskoçya) takıma elenmesi durumunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, Vojvodina (Sırbistan) / LASK (Avusturya) galibi ile eşleşecek.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçları ise 19-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

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