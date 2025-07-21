İSTANBUL 34°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2025 Pazartesi / 26 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4002
  • EURO
    47,0648
  • ALTIN
    4369.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı yarın başlayacak
Spor

Konferans Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı yarın başlayacak

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları yarın başlayacak. İlk maç Ballkani ile Floriana arasında oynanacak.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 12:53 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde 2. eleme turu heyecanı yarın başlayacak
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında yarın, 23 ve 24 Temmuz'da 50 maç yapılacak.

Turnuvaya bu turda dahil olan RAMS Başakşehir, 24 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.00'de Bulgaristan ekibi Cherno More ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşmaların rövanşları ise 29 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

İlk maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.30 Ballkani (Kosova) - Floriana (Malta)

23 Temmuz Çarşamba:

18.30 Zire (Azerbaycan) - Hajduk Split (Hırvatistan)

19.30 Levadia Tallinn (Estonya) - Iberia (Gürcistan)

20.00 Silkeborg (Danimarka) - Akureyri (İzlanda)

21.00 The New Saints (Galler) - Differdange (Lüksemburg)

21.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Inter Escaldes (Andorra)

22.00 Buducnost (Karadağ) - Milsami (Moldova)

24 Temmuz Perşembe:

17.00 Atletic Escaldes (Andorra) - Dinamo City (Arnavutluk)

17.00 Astana (Kazakistan) - Zimbru (Moldova)

18.30 Paide (Estonya) - AIK (İsveç)

19.00 Zalgiris (Litvanya) - Linfield (Kuzey İrlanda)

19.00 Rosenborg (Norveç) - Banga (Litvanya)

19.00 Pyunik (Ermenistan) - Györi (Macaristan)

19.00 Ararat (Ermenistan) - Universitatea Cluj (Romanya)

19.00 Kauno Zalgiris (Litvanya) - Valur (İzlanda)

19.00 Hibernians (Malta) - Spartak Trnava (Slovakya)

19.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Puskas (Macaristan)

19.00 St Joseph's (Cebelitarık) - Shamrock Rovers (İrlanda)

19.00 Ilves (Finlandiya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

19.00 Arda (Bulgaristan) - HJK (Finlandiya)

19.00 Aktobe (Kazakistan) - Sparta Prag (Çekya)

19.00 Araz Nahçıvan (Azerbaycan) - Aris (Yunanistan)

20.00 Viking (Norveç) - Koper (Slovenya)

20.00 Riga (Letonya) - Dila (Gürcistan)

20.00 Petrocub (Moldova) - Sabah (Azerbaycan)

20.00 Hammarby (İsveç) - Charleroi (Belçika)

20.00 Novi Pazar (Sırbistan) - Jagiellonia (Polonya)

20.00 Polissya (Ukrayna) - Santa Coloma (Andorra)

20.00 Oleksandriya (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Torpedo Kutaisi (Gürcistan)

20.00 Cherno More (Bulgaristan) - RAMS Başakşehir

20.30 Vaduz (Lihtenştayn) - Dungannon (Kuzey İrlanda)

21.00 Kosice (Slovakya) - Neman (Belarus)

21.00 AEK (Yunanistan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)

21.00 Varazdin (Hırvatistan) - Santa Clara (Portekiz)

21.00 Paksi (Macaristan) - Maribor (Slovenya)

21.00 Radnicki (Sırbistan) - Klaksvik (Faroe Adaları)

21.00 Torpedo-Belaz (Belarus) - Maccabi Haifa (İsrail)

21.30 Austria Wien (Avusturya) - Spaeri (Gürcistan)

21.30 Vllaznia (Arnavutluk) - Vikingur (İzlanda)

21.30 Vardar (Kuzey Makedonya) - Lausanne (İsviçre)

21.30 Sutjeska (Karadağ) - Beitar (İsrail)

21.45 Dinamo Minsk (Belarus) - Egnatia (Arnavutluk)

21.45 Dundee United (İskoçya) - UNA Strassen (Lüksemburg)

21.45 Boltfelag (Faroe Adaları) - Brondby (Danimarka)

21.45 St. Patrick's (İrlanda) - Kalju (Estonya)

22.00 Larne (Kuzey İrlanda) - Priştine (Kosova)

22.00 Rakow (Polonya) - Zilina (Slovakya)

22.00 Sarajevo (Bosna Hersek) - Universitatea Craiova (Romanya)

22.00 Decic (Karadağ) - Rapid Wien (Avusturya)

  • konferans ligi
  • 2. eleme turu
  • Floriana

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.