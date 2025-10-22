İSTANBUL 21°C / 16°C
22 Ekim 2025 Çarşamba
Spor

Konferans Ligi'nde 2. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak.

22 Ekim 2025 Çarşamba 10:26
Konferans Ligi'nde 2. hafta perdesi yarın açılıyor! İşte maç programı
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.

İlk karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Samsunspor, saat 22.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise TSİ 19.45'te Polonya'nın Legia Varşova takımını ağırlayacak.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Legia Varşova (Polonya)

19.45 Rapid Wien (Avusturya) - Fiorentina (İtalya)

19.45 Strasbourg (Fransa) - Jagiellonia (Polonya)

19.45 Rijeka (Hırvatistan) - Sparta Prag (Çekya)

19.45 AEK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya)

19.45 Drita (Kosova) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

19.45 Breidablik (İzlanda) - KuPS Kuopio (Finlandiya)

19.45 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Shelbourne (İrlanda)

19.45 Hacken (İsveç) - Rayo Vallecano (İspanya)

22.00 AZ Alkmaar (Hollanda) - Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya)

22.00 Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya)

22.00 Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya)

22.00 Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna)

22.00 Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan)

22.00 Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre)

