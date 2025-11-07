İSTANBUL 19°C / 13°C
  Konferans Ligi'nde 3. hafta geride kaldı
Spor

Konferans Ligi'nde 3. hafta geride kaldı

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. Temsilcimiz Samsunspor'un lider olarak kapattığı haftada alınan toplu sonuçlar haberde...

AA7 Kasım 2025 Cuma 01:49 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde 3. hafta geride kaldı
İSTANBUL (AA) - UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında üçüncü hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Ligde 3'te 3 yapan Samsunspor, üçüncü hafta sonunda 9 puan ve averajla zirvede yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Crystal Palace (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 3-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Zrinjski (Bosna Hersek): 6-0

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Jagiellonia (Polonya): 1-1

Hacken (İsveç) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Lausanne (İsviçre) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Rijeka (Hırvatistan): 1-1

Rapid Wien (Avusturya) - Universitatea Craiova (Romanya): 0-1

Rayo Vallecano (İspanya) - Lech Poznan (Polonya): 3-2

Shelbourne (İrlanda) - Drita (Kosova): 0-1

Popüler Haberler
