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Spor

Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı! Tüm maçlar aynı günde aynı saatte

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta maçları yarın oynanacak. Maçların tamamı yarın saat 23.00'te başlayacak.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı! Tüm maçlar aynı günde aynı saatte
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Turnuvadaki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak. Jan Breydel Stadı'ndaki maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü organizasyonunda tamamı yarın TSİ 23.00'te başlayacak lig etabı son hafta maçlarının programı şöyle:

Chelsea (İngiltere)-Shamrock Rovers (İrlanda)

LASK (Avusturya)-Vikingur (İzlanda)

Real Betis (İspanya)-HJK (Finlandiya)

Molde (Norveç)-Mlada Boleslav (Çekya)

Heidenheim (Almanya)-St. Gallen (İsviçre)

Djurgarden (İsveç)-Legia Varşova (Polonya)

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-Astana (Kazakistan)

Rapid Wien (Avusturya)-Kopenhag (Danimarka)

Vitoria (Portekiz)-Fiorentina (İtalya)

CERCLE BRUGGE (BELÇİKA)-BAŞAKŞEHİR

Lugano (İsviçre)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

Hearts (İskoçya)-Petrocub (Moldova)

Panathinaikos (Yunanistan)-Dinamo Minsk (Belarus)

TSC (Sırbistan)-Noah (Ermenistan)

Borac (Bosna Hersek)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Jagiellonia (Polonya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya)

Celje (Slovenya)-The New Saints (Galler)

Larne (Kuzey İrlanda)-Gent (Belçika)

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