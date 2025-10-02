Konferans Ligi'nde 9 karşılaşma tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 9 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşaması, TSİ 19.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Crystal Palace (İngiltere): 0-2
Lausanne (İsviçre) - Breidablik (İzlanda): 3-0
Noah (Ermenistan) - Rijeka (Hırvatistan): 1-0
Zrinjski (Bosna Hersek) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-0
Jagiellonia (Polonya) - Hamrun Spartans (Malta): 1-0
Lech Poznan (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1
KuPS Kuopio (Finlandiya) - Drita (Kosova): 1-1
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Mainz 05 (Almanya): 0-1
Rayo Vallecano (İspanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-0