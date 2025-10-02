İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Konferans Ligi'nde 9 karşılaşma tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 9 karşılaşma tamamlandı. Oynanan maçlarda alınan sonuçlar haberde...

AA2 Ekim 2025 Perşembe 21:57 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde 9 karşılaşma tamamlandı
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 9 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşaması, TSİ 19.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Crystal Palace (İngiltere): 0-2

Lausanne (İsviçre) - Breidablik (İzlanda): 3-0

Noah (Ermenistan) - Rijeka (Hırvatistan): 1-0

Zrinjski (Bosna Hersek) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 5-0

Jagiellonia (Polonya) - Hamrun Spartans (Malta): 1-0

Lech Poznan (Polonya) - Rapid Wien (Avusturya): 4-1

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Drita (Kosova): 1-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Mainz 05 (Almanya): 0-1

Rayo Vallecano (İspanya) - Shkendija (Kuzey Makedonya): 2-0

