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Spor

Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sona erdi! İşte sonuçlar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Aston Villa, Fiorentina, Club Brugge ve Olympiakos, yarı finale yükseldi.

AA19 Nisan 2024 Cuma 01:40 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sona erdi! İşte sonuçlar...
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finalistler belli oldu.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma bölümlerini 1-0 önde tamamladığı maçta, Yunanistan ekibi Olympiakos'a penaltılarda 3-2 kaybederek elendi.

Belçika temsilcisi Club Brugge ise ilk maçta 1-0 yendiği Yunanistan'ın PAOK takımını rövanşta da 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Yarı finalde Aston Villa ile Olympiakos, Fiorentina ile de Club Brugge eşleşti.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki finalde belli olacak.

Çeyrek final eşleşmelerinde alınan sonuçlar şöyle:

Lille (Fransa)-Aston Villa (İngiltere): 1-2, 2-1 (Aston Villa penaltılarla 4-3 kazandı)

Fiorentina (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-0, 2-0 (uzatmada)

PAOK (Yunanistan)-Club Brugge (Belçika): 0-1, 0-2

Fenerbahçe-Olympiakos (Yunanistan): 2-3, 1-0 (Olympiakos, penaltılarla 3-2 kazandı)

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