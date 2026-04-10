İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7027
  • EURO
    52,3184
  • ALTIN
    6830.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı
Spor

Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Rövanş mücadelelerinin ardından yarı finalistler belli olacak.

AA10 Nisan 2026 Cuma 01:45
Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final ayağında 4 maç oynandı.

Günün ilk karşılaşmasında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'i Ilias Akhomach, Unai Lopez ve Isi Palazon'un golleriyle 3-0 yendi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, evinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını Pedrinho ve Alisson Santana'nın (2) kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.

Almanya temsilcisi Mainz, konuk ettiği Fransa ekibi Strasbourg karşısında Kaishu Sano ve Stefan Posch'un bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

İngiltere ekibi Crystal Palace ise sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını Jean-Philippe Mateta, Tyrick Mitchell ve Ismaila Sarr'ın golleriyle 3-0'lık skorla geçti.

Müsabakaların rövanşları 16 Nisan'da oynanacak ve yarı finalistler belli olacak.

  • konferans ligi
  • shaktar
  • uefa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.