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Spor

Konferans Ligi'nde fikstür açıklandı! İşte Başakşehir'in maçları!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek RAMS Başakşehir'in 2024/25 sezonu fikstürü belli oldu.

2 Eylül 2024 Pazartesi 01:21 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde fikstür açıklandı! İşte Başakşehir'in maçları!
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Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden RAMS Başakşehir'in fikstürü netlik kazandı.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi'nde Kopenhag (Danimarka) (D), Heidenheim (Almanya), Rapid Wien (Avusturya), Cercle Brugge (Belçika) (D), Petrocub (Moldova) ve Celje (Slovenya) (D) ile karşılaşacak.

Başakşehir'in fikstürü şöyle:

2 Ekim Çarşamba

17.30 Başakşehir-Rapid Wien

24 Ekim Perşembe

19.45 Celje-Başakşehir

7 Kasım Perşembe

23.00 Kopenhag-Başakşehir

27 Kasım Çarşamba

18.30 Başakşehir-Petrocub

12 Aralık Perşembe

20.45 Başakşehir-Heidenheim

19 Aralık Perşembe

23.00 Cercle Brugge-Başakşehir

  • UEFA Konferans Ligi
  • 2024/25 fikstür
  • RAMS Başakşehir

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