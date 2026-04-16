16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
  Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Arda Turan'ın takımı yarı final yolunda
Spor

Konferans Ligi'nde heyecan dorukta! Arda Turan'ın takımı yarı final yolunda

Konferans Ligi'nde bu akşam çeyrek final maçları oynanacak. Rakiplerini mağlup eden takımlar yarı finale yükselecek. Arda Turan'ın takımı Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 14:13
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları bugün oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan ekipler belli olacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

Bugün oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-3)

22.00 AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya) (0-3)

22.00 Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere) (0-3)

22.00 Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya) (0-2)

