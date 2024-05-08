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Spor

Konferans Ligi'nde ilk finalist Fiorentina!

Fiorentina, Konferans Ligi yarı finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in yönettiği maç 1-1 beraberlikle sona erdi. İtalyan ekibi toplam skordaki 4-3'lük üstünlüğüyle finale yükselen taraf oldu.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 21:50 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde ilk finalist Fiorentina!
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UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde Vincenzo Italiano'nun ekibi Fiorentina, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Nicky Hayen'in ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı ve finale yükseldi. Karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

Jan Breydelstadion'da oynanan mücadelede maçın ilk golünü 20. dakikada ev sahibi Club Brugge adına Maxim De Cuyper kaydetti.

Fiorentina'ya beraberliği getiren golü ise 86. dakikada Lucas Beltran penaltıdan kaydetti.

İlk maçta rakibini kendi evinde 3-2 mağlup eden Fiorentina, bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde finale yükselmeyi başardı.

Fiorentina, geçtiğimiz sezon Konferans Ligi finalinde West Ham'a 2-1 kaybetmişti.

Yunanistan'da oynanacak finalde Fiorentina'nın rakibi, Olympiakos - Aston Villa eşleşmesinin galibi olacak.

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