  • Konferans Ligi'nde iz bıraktılar! Samsunspor'dan dikkat çeken istatistik
Spor

Konferans Ligi'nde iz bıraktılar! Samsunspor'dan dikkat çeken istatistik

2025-2026 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, Avrupa'da en fazla galibiyet alan Türk takımı olurken, ülke puanına en fazla katkı sağlayan ikinci kulüp olarak önemli bir başarıya imza attı.

IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 16:32 - Güncelleme:
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "UEFA Konferans Ligi sona erdi ama ilklerin ve enlerin takımı Samsunspor, Avrupa'da iz bıraktı" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, takımın 2025-2026 sezonunda Türkiye'yi, Avrupa'da en iyi şekilde temsil ettiği vurgulandı.

Samsunspor'un futbolcuları, bireysel performanslarıyla da istatistik listelerinde zirvede yer aldı. Golcü futbolcu Marius Mouandilmadji, 8 gol ve 3 asistle Konferans Ligi'nde en fazla skor katkısı yapan futbolcu olurken, kaleci Okan Kocuk 6 maç ile kalesini en çok gole kapatan kaleci, Danimarkalı futbolcu Carlo Holse ise 5 asistle organizasyonun en fazla asist yapan futbolcuları arasında ilk sırada yer aldı.

Kulüp paylaşımında, "Bu gurur hepimizin, tüm Türkiye'nin" mesajına yer verildi.

