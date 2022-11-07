UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi saat 16.00'da başlayacak ve TV 8.5'tan canlı yayınlanacak.

Temsicimiz Trabzonspor'un yer aldığı Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takımla Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım, play-off turunda kura çekimi ile eşleşecek. Bu turun galipleri ise aralarında Başakşehir ve Sivasspor'un da olduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.

Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları aralarında eşleşemeycek.

KONFERANS LİGİ İKİNCİLERİ



Fiorentina

Lech Poznan

Dnipro-1

CFR Cluj

Anderlecht

Partizan

Gent

Basel

AVRUPA LİGİ ÜÇÜNCÜLERİ



Bodo/Glimt

Ludogorets

Sheriff

Qarabağ

AEK Larnaca

Braga

Lazio

Trabzonspor