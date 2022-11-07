UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor.
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi saat 16.00'da başlayacak ve TV 8.5'tan canlı yayınlanacak.
Temsicimiz Trabzonspor'un yer aldığı Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci sırada bitiren 8 takımla Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren 8 takım, play-off turunda kura çekimi ile eşleşecek. Bu turun galipleri ise aralarında Başakşehir ve Sivasspor'un da olduğu Konferans Ligi grup birincileriyle eşleşerek çeyrek finale yükselebilme mücadelesi verecek.
Çeyrek finale kadar aynı ülkenin takımları aralarında eşleşemeycek.
KONFERANS LİGİ İKİNCİLERİ
Fiorentina
Lech Poznan
Dnipro-1
CFR Cluj
Anderlecht
Partizan
Gent
Basel
AVRUPA LİGİ ÜÇÜNCÜLERİ
Bodo/Glimt
Ludogorets
Sheriff
Qarabağ
AEK Larnaca
Braga
Lazio
Trabzonspor