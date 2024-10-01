Konferans Ligi'nde perde yarın açılıyor

UEFA Konferans Ligi'nde ilk haftanın perdesi, yarın oynanacak iki maçla açılacak.
Açılış gününde RAMS Başakşehir, sahasında Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk edecek. Yarının diğer maçında ise Portekiz ekibi Vitoria ile Slovenya temsilcisi Celje karşı karşıya gelecek.
Perşembe günü ise Konferans Ligi'nde 16 karşılaşma oynanacak.
YENİ FORMATIYLA İLK KEZ
UEFA Konferans Ligi, klasik grup formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig usulüyle ilk kez düzenlenecek.
Konferans Ligi'nde her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.
Konferans Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
17.30 RAMS Başakşehir-Rapid Wien
17.30 Vitoria-Celje
3 Ekim Çarşamba:
19.45 Molde-Larne
19.45 Legia Varşova-Real Betis
19.45 Heidenheim-Olimpija
19.45 Omonoia-Vikingur
19.45 Astana-TSC
19.45 Cercle Brugge-St. Gallen
19.45 Dinamo Minsk-Hearts
19.45 Noah-Mlada Boleslav
22.00 Chelsea-Gent
22.00 Kopenhag-Jagiellonia
22.00 Fiorentina-The New Saints
22.00 LASK-Djurgarden
22.00 Shamrock Rovers-APOEL
22.00 Lugano-Helsinki
22.00 Petrocub-Pafos
22.00 Borac-Panathinaikos