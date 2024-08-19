İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2024 Pazartesi / 14 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,7452
  • EURO
    37,2818
  • ALTIN
    2713.68
  • BIST100
    9871.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak!
Spor

Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak!

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu ilk ayağı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde play-off turu yarın başlayacak!
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan Konferans Ligi'nde play-off turu, 20-22 Ağustos'ta 24 maç yapılacak.

RAMS Başakşehir, 22 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.45'te İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'e konuk olacak.

Trabzonspor ise aynı gün TSİ 22.00'de İsviçre temsilcisi St. Gallen ile deplasmanda karşılaşacak.

Rövanş karşılaşmaları, 28-29 Ağustos'ta oynanacak.

Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

19.00 Noah (Ermenistan) - Ruzomberok (Slovakya)

21 Ağustos Çarşamba:

19.45 Vitoria (Portekiz) - Zrinjski (Bosna Hersek)

22 Ağustos Perşembe:

19.00 Pyunik (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

19.00 Legia (Polonya) - Drita (Kosova)

19.00 Mlada Boleslav (Çekya) - Paksi (Macaristan)

19.30 Panevezys (Litvanya) - The New Saints (Galler)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Zire (Azerbaycan)

20.00 Djurgarden (İsveç) - Maribor (Slovenya)

20.00 Brann (Norveç) - Astana (Kazakistan)

20.00 Hacken (İsveç) - Heidenheim (Almanya)

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Kilmarnock (İskoçya)

20.30 CFR Cluj (Romanya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Santa Coloma (Andorra)

21.00 Rijeka (Hırvatistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

21.00 Fiorentina (İtalya) - Puskas Akademia (Macaristan)

21.00 Kryvbas (Ukrayna) - Real Betis (İspanya)

21.15 Partizan (Sırbistan) - Gent (Belçika)

21.30 Wisla Krakow (Polonya) - Cercle Brugge (Belçika)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya)

21.45 St. Patrick's Athletic (İrlanda) - RAMS Başakşehir

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Larne (Kuzey İrlanda)

22.00 St. Gallen (İsviçre) - Trabzonspor

22.00 Lens (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Servette (İsviçre)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.