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Spor

Konferans Ligi'nde son 16 heyecanı yarın başlıyor!

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın oynanacak. İlk maç Real Betis ile Vitoria arasında oynanacak.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde son 16 heyecanı yarın başlıyor!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları yapılacak.

Maçları rövanşları 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz)

20.45 Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya)

20.45 Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya)

20.45 Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere)

23.00 Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika)

23.00 Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre)

23.00 Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç)

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