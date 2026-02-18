İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2026 Çarşamba / 2 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,762
  • EURO
    51,8348
  • ALTIN
    6935.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı! İşte maç takvimi
Spor

Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı! İşte maç takvimi

Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Shkendija ile karşılaşacak.

AA18 Şubat 2026 Çarşamba 10:24 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu heyecanı! İşte maç takvimi
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda TSİ 23.00'te karşılaşacak.

Samsunspor, rövanş karşılaşmasını ise 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.

Ligde son 16 play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:

20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Lech Poznan (Polonya)

20.45 Zrinjski (Bosna Hersek)-Crystal Palace (İngiltere)

20.45 Sigma Olomouc (Çekya)-Lausanne (İsviçre)

20.45 Noah (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda)

23.00 Shkendija (Kuzey Makedonya)-Samsunspor

23.00 Jagiellonia (Polonya)-Fiorentina (İtalya)

23.00 Drita (Kosova)-Celje (Slovenya)

23.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rijeka (Hırvatistan)

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.