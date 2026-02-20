İSTANBUL 18°C / 8°C
Spor

Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları oynandı

Temsilcimiz Samsunspor'un da mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde, son 16 play-off turunun ilk karşılaşmaları oynanan 8 maçla tamamlandı.

AA20 Şubat 2026 Cuma 01:30 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları oynandı
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk ayak maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji attı. Samsunspor'da Cherif Ndiaye ise 7. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Samsunspor, rövanş karşılaşmasını 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Lech Poznan (Polonya): 0-2

Zrinjski (Bosna Hersek)-Crystal Palace (İngiltere): 1-1

Sigma Olomouc (Çekya)-Lausanne (İsviçre): 1-1

Noah (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

Shkendija (Kuzey Makedonya)-Samsunspor: 0-1

Jagiellonia (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

Drita (Kosova)-Celje (Slovenya): 2-3

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rijeka (Hırvatistan): 0-1

