İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8721
  • EURO
    51,8205
  • ALTIN
    7315.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı! İşte maç programı
Spor

Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı! İşte maç programı

Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak. Temsilcimiz Samsunspor sahasında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija'yı ağırlayacak.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı! İşte maç programı
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasında play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.

Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını ağırlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

UEFA Konferans Ligi'nde rövanş maçlarının programı şöyle:

20.45 SAMSUNSPOR-SHKENDİJA (KUZEY MAKEDONYA)

20.45 Rijeka (Hırvatistan)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Celje (Slovenya)-Drita (Kosova)

20.45 Fiorentina (İtalya)-Jagiellonia (Polonya)

23.00 Lech Poznan (Polonya)-KuPS Kuopio (Finlandiya)

23.00 Lausanne (İsviçre)-Sigma Olomouc (Çekya)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Noah (Ermenistan)

23.00 Crystal Palace (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.