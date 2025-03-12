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Spor

Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın yapılacak

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın oynanacak.

IHA12 Mart 2025 Çarşamba 10:50 - Güncelleme:
Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın yapılacak
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UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rövanş heyecanı yarın oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Son 16 turu ilk karşılaşmasında Kopenhag'ı 2-1 yenen İngiliz ekibi Chelsea taraftarı önünde çeyrek final bileti arayacak. İlk maçta gol düellosuna sahne olan Panathinaikos - Fiorentina maçında taraflar, İtalya'da tur arayacak. Yunan temsilcisi ilk maçı 3-2'lik skorla kazandı. Lig aşamasında Başakşehir ile de karşılaşan Belçika temsilcisi Cercle Brugge, 3-0 kaybettiği eşleşmenin ikinci maçında Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok'u konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

20.45 Cercle Brugge - Jagiellonia Bialystok: 0-3

20.45 Djurgarden - Pafos: 0-1

20.45 Lugano - Celje: 0-1

20.45 Rapid Wien - Borac Banja Luka: 1-1

23.00 Chelsea - Kopenhag: 2-1

23.00 Fiorentina - Panathinaikos: 2-3

23.00 Legia Varşova - Molde: 2-3

23.00 Vitoria Guimaraes - Real Betis: 2-2

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