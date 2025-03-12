Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın yapılacak

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rövanş maçları yarın oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda rövanş heyecanı yarın oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Son 16 turu ilk karşılaşmasında Kopenhag'ı 2-1 yenen İngiliz ekibi Chelsea taraftarı önünde çeyrek final bileti arayacak. İlk maçta gol düellosuna sahne olan Panathinaikos - Fiorentina maçında taraflar, İtalya'da tur arayacak. Yunan temsilcisi ilk maçı 3-2'lik skorla kazandı. Lig aşamasında Başakşehir ile de karşılaşan Belçika temsilcisi Cercle Brugge, 3-0 kaybettiği eşleşmenin ikinci maçında Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok'u konuk edecek.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:

20.45 Cercle Brugge - Jagiellonia Bialystok: 0-3

20.45 Djurgarden - Pafos: 0-1

20.45 Lugano - Celje: 0-1

20.45 Rapid Wien - Borac Banja Luka: 1-1

23.00 Chelsea - Kopenhag: 2-1

23.00 Fiorentina - Panathinaikos: 2-3

23.00 Legia Varşova - Molde: 2-3

23.00 Vitoria Guimaraes - Real Betis: 2-2