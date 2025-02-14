Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları tamamlandı.
Son 16 play-off turu ilk maçlarında şu sonuçlar alındı:
TSC (Sırbistan)-Jagiellonia (Polonya): 1-3
Celje (Slovenya)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2
Vikingur (İzlanda)-Panathinaikos (Yunanistan): 2-1
Molde (Norveç)-Shamrock Rovers (İrlanda): 0-1
Gent (Belçika)-Real Betis (İspanya): 0-3
Kopenhag (Danimarka)-Heidenheim (Almanya): 1-2
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Borac (Bosna Hersek)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-0
Rövanş mücadeleleri, 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.