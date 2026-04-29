İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0759
  • EURO
    52,9297
  • ALTIN
    6633.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı dorukta! Arda Turan için kritik mücadele
Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı dorukta! Arda Turan için kritik mücadele

UEFA Konferans Ligi yarı final ilk maçlarında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Crystal Palace'ı Krakow'da ağırlayacak. Turan, Crystal Palace'ı elemesi halinde Fatih Terim'in ardından kulüp turnuvalarında takımını finale taşıyan ikinci Türk teknik direktör unvanını kazanacak.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
ABONE OL

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Organizasyonda Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı TSİ 22.00'de ülkesindeki savaş ve hava sahasının kapalı olması nedeniyle Polonya'nın Krakow kentinde konuk edecek.

Arda Turan, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımı yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu. Turan, Crystal Palace'ı elemeleri durumunda ise Fatih Terim'in ardından kulüp turnuvalarında takımını finale çıkartan ikinci Türk teknik direktör olacak.

İspanya ekibi Rayo Vallecano da Fransa temsilcisi Strasbourg ile TSİ 22.00'de karşılaşacak.

Müsabakaların rövanşı, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaş doğrulama sistemi ile ne değişecek?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.