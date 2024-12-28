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Spor

Beşiktaş'ta seçime doğru! Kongre öncesi son kozlar

29 Aralık Pazar günü Olağanüstü seçimde yeni başkanını seçecek olan Beşiktaş'ı seçim heyecanı sardı. Adaylar, Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı seçim öncesi son kozlarını sahaya sürüyor.

Haber Merkezi28 Aralık 2024 Cumartesi 09:14 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta seçime doğru! Kongre öncesi son kozlar
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Beşiktaş yarın yeni başkanını seçecek. Sinan Erdem'deki kongrede mevcut başkan Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı yarışacak. Camiada seçimin nabzını tutan kişiler, Adalı'nın ilk başta favori olduğunu ancak listesine aldığı Merve Öztopaloğlu'nun G.Saraylı olduğuna dair ortaya çıkan sosyal medya paylaşımları yüzünden büyük puan kaybettiğini düşünüyor.

Tablonun son dakika golünü atanın kazanacağı bir maç pozisyonuna geldiği belirtiliyor. Seçimi etkileyecek bir başka faktörün ise ilk kez oy kullanacak 11 bin üye olduğu belirtiliyor. Beşiktaş'ta son seçimde 38 binli sicil numaraları oy kullanırken, bu seçimde 49 bin sicil numaralı üyeler de sandığa gidecek.

İlk kez oy kullanacak bu 11 bin kişinin en az yarısının seçime geleceği öngörülüyor. Yaş ortalaması düşük bu grubun da sandıktaki tercihi sonucu etkileyecek görüşü hakim.

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