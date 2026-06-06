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Spor

Kongrede sürpriz misafir: Paolo Maldini

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin futbol danışmanı olarak açıkladığı Paolo Maldini, seçimli genel kurulda yer alarak Safi'ye destek verdi.

IHA6 Haziran 2026 Cumartesi 16:56 - Güncelleme:
Kongrede sürpriz misafir: Paolo Maldini
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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin başkan olması durumunda kulübün futbol aklı ve danışmanı olacağını açıkladığı İtalyan eski efsane futbolcu Paolo Maldini, Safi'yi desteklemek için kongreye geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor. İtalya'nın eski efsane futbolcusu Paolo Maldini de kongreye katılarak Hakan Safi'ye destek verdi. İkili yan yana oturarak uzun süre sohbet etti. Fenerbahçeli üyelerden de Maldini lehine tezahüratlar yapıldı.

Başkan Adayı Hakan Safi, seçilmesi durumunda futbol aklı ve danışmanı olarak Paolo Maldini ile çalışacağını açıklamıştı.

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