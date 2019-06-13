Konoplyanka için Schalke ile pazarlık

Sarı-Lacivertliler, Alman ekibine 1 yıllık daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki Uk- raynalı kanat oyuncusu için 3 milyon eu roluk bir teklifte bulunurken, Schalke’nin kapıyı 5 milyon eurodan açtığı kaydedildi. Fener, Konoplyanka’nın menajerliğini yapan Mirsad Türkcan aracılığı ile rakamı düşürmeye çalışıyor. Ukraynalı yıldıza da yıllık 1.5 milyon euro teklif edildiği ileri sürüldü. Bu arada Türkcan’ın Benfica’da forma giyen Ljubomir Fejsa ve Roma ile yollarını ayıran Aleksandar Kolorov transferlerinde de Fenerbahçe’ye yardımcı olduğu bildirildi.