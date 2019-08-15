Konoplyanka iddiası

Alman basınından WAZ’ın haberine göre, Siyah-Beyazlılar Schalke’li Yevhen Konoplyanka ile her konuda anlaştı. Siyah-Beyazlı yöneticilerin Schalke ile de detayları görüştüğü ileri sürüldü. Bu arada Kartal’ın Ukraynalı sol kanat oyuncusunda çıkabilecek bir pürüze karşı da hazırlıklı olduğu Norveçli Mohamed Elyounoussi için Southampton’la görüşme halinde olduğu öğrenildi. Kartal’ın bu oyuncu için İngiliz kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu kaydedildi. Beşiktaşlı bir taraftarın kendisine “Come to Beşiktaş” diye mesaj atmasına, Norveçli kanat oyuncusunun siyah-beyaz emojiyle cevap vermesi, Beşiktaş’a sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.