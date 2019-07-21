Konoplyanka, Kartal’a yakın

Schalke 04’ten ayrılacağını açıklayan oyuncu için Kartal ile birlikte Fenerbahçe uzun süredir ilgileniyordu. Ukyayna medyasında Konoplyanka transferi için yapılan değerlendirmede “Boğaz’ın Avrupa tarafı avantajlı” ifadesi kullanıldı. Haberde, Beşiktaş’ın 29 yaşındaki oyuncuya senelik 3.5 milyon euro teklif ettiği, Lens’i satarak onun yerine Konoplyanka’nın alınacağı bilgisine yer verildi. Alman kulübünün ise bonservis bedeli olarak 3 milyon euro talep ettiği vurgulanırken, Beşiktaş’ın rakamı aşağı indirmek için pazarlık yaptığı ifade edildi.