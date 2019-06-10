26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7757
  • 6,5474
  • 246.567
  • 94.103
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Konoplyanka zirvesi

Fenerbahçe, Sırbistan’a 2 gol atan Ukraynalı yıldız için Schalke’ye teklif yapma kararı aldı. Konoplyanka’nın 1 yıllık sözleşmesi var.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mathieu Valbuena’nın yerine alacağı oyuncuyu Almanya’da buldu. Sarı-Lacivertliler’de Teknik Direktör Ersun Yanal’la gerçekleştirilen zirve sonrası Yevhen Konoplyanka için Schalke’ye teklif yapılmasına karar verildi. Alman ekibinde vasat bir sezon geçiren 29 yaşındaki Ukraynalı sol kanat, Sırbistan’ı yendikleri maçta 2 gol birden atarak üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmıştı. 1 yıllık daha sözleşmesi olan Konoplyanka’nın menajerliğini Mirsad Türkcan yapıyor.

Yıldırım ve İmamoğlu´nun ortak canlı yayının tarihi ve sunucusu belli oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"AB ülkeleri, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymalıdır"

'AB ülkeleri, nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymalıdır'

İdlib'de saldırılarda ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi

İdlib'de saldırılarda ölen sivillerin sayısı 20'ye yükseldi

Binalı Yıldırım’a Çatalca’da sevgi seli

Binalı Yıldırım’a Çatalca’da sevgi seli

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı tutuklandı

CHP'li belediyeden skandal karar: Plaja girmeleri yasaklandı

CHP'li belediyeden skandal karar: Plaja girmeleri yasaklandı

Feci kaza! Helikopter gökdelene çarparak düştü

Feci kaza! Helikopter gökdelene çarparak düştü

Teröristlerce inşaat işçilerine yapılan saldırı sonucunda 2 işçi şehit oldu

Teröristlerce inşaat işçilerine yapılan saldırı sonucunda 2 işçi şehit oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan dünyaya FETÖ çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan dünyaya FETÖ çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

Deodorant kutularına gizlemişler! Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın

Deodorant kutularına gizlemişler! Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Kim bu terbiyesiz! Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatmıştı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dakikalar içinde füzeler ateşlendi

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dakikalar içinde füzeler ateşlendi

Emekliye en az 269 TL zam müjdesi

Emekliye en az 269 TL zam müjdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA