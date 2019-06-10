Konoplyanka zirvesi
Fenerbahçe, Sırbistan’a 2 gol atan Ukraynalı yıldız için Schalke’ye teklif yapma kararı aldı. Konoplyanka’nın 1 yıllık sözleşmesi var.
- Star Spor
Yeni sezonda şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mathieu Valbuena’nın yerine alacağı oyuncuyu Almanya’da buldu. Sarı-Lacivertliler’de Teknik Direktör Ersun Yanal’la gerçekleştirilen zirve sonrası Yevhen Konoplyanka için Schalke’ye teklif yapılmasına karar verildi. Alman ekibinde vasat bir sezon geçiren 29 yaşındaki Ukraynalı sol kanat, Sırbistan’ı yendikleri maçta 2 gol birden atarak üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmıştı. 1 yıllık daha sözleşmesi olan Konoplyanka’nın menajerliğini Mirsad Türkcan yapıyor.
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