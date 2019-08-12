Konoplyanka’da mutlu son yakın

Siyah-Beyazlılar, Ukraynalı oyuncu için Schalke kulübüne son olarak 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Alman yöneticilerin bu rakamı yeterli bulduğu ancak ödeme konusunda sıkıntı olduğu kaydedildi. Bu kriz aşılırsa Konoplyanka, Kartal olacak.