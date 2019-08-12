Konoplyanka’da mutlu son yakın
TRANSFERDE son dönemde gaza basan Beşiktaş’ın sol kanat adayları arasında yer alan Yevhen Konoplyanka transferinde mutlu sonun yakın olduğu belirtildi.
Siyah-Beyazlılar, Ukraynalı oyuncu için Schalke kulübüne son olarak 2.5 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Alman yöneticilerin bu rakamı yeterli bulduğu ancak ödeme konusunda sıkıntı olduğu kaydedildi. Bu kriz aşılırsa Konoplyanka, Kartal olacak.
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