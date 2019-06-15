27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Konoplyanka’da sıcak saatler

Fenerbahçe, Ukraynalı sol açık ile 1.8 milyon euroya el sıkıştı. Sarı-Lacivertliler, Konoplyanka’nın kulübü Schalke ile de görüşmelerde son aşamada. Almanlar 3 milyon euroya ikna olursa iş bitecek.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRANSFERDE gaza basan Fenerbahçe’nin sol açık adayı Yevhen Konolpyanka’da mutlu sona yakın olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Ukraynalı oyuncunun menajerliğini yapan eski basketbolcuları Mirsad Türkcan’ın da transferin gerçekleşmesi için büyük gayret sarfettiği öğrenilirken, 29 yaşındaki oyuncu evet dedi. Senelik 1.8 milyon euroyu kabul eden ve 3 yıllık imza atmaya hazır olan Konoplyanka ile söz kesildikten sonra Fenerbahçe yönetimi ve Türkcan, tecrübeli oyuncunun kulübü Schalke ile masaya oturdu. Alman yöneticilerin ilk olarak 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirledikleri öğrenilirken, Kanarya indirim istedi. Ukraynalı oyuncunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Seneye serbest kalacağı için yüksek bir bedel ödemek istemeyen Fener’in 3 milyon euroya kadar çıktığı ifade edildi. 82 kez de Ukrayna Milli Takım formasını giyen Konoplyanka, Schalke 3 milyon euroyu kabul ederse imzaya gelecek.

ABD, İran´ın vurulan tankerden patlamamış mayınları topladığını iddia etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Düşman uçakları vakum yöntemiyle pasivize edilecek

Düşman uçakları vakum yöntemiyle pasivize edilecek

Başkan Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Başkan Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

497 özel harekatçı, komiser yardımcısı oldu

'Yaptırım kartları açıkça bir düşmanlık emaresidir'

'Yaptırım kartları açıkça bir düşmanlık emaresidir'

Başörtüsü yasağına karşı çıkan vekil ölümle tehdit edildi

Başörtüsü yasağına karşı çıkan vekil ölümle tehdit edildi

Damadın zor anları: Ruj sürüldü, çorap yıkatıldı

Damadın zor anları: Ruj sürüldü, çorap yıkatıldı

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
 

POPÜLER HABERLER

İSTOÇ´ta korkutan yangın! Havadan böyle görüntülendi...

İSTOÇ´ta korkutan yangın! Havadan böyle görüntülendi...

ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu!

ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu!

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi

Dalgıçlar tarafından deniz dibinde görüntülendi

Gizli belgeler ortaya çıktı! F-35'te hangi hatalar var?

Gizli belgeler ortaya çıktı! F-35'te hangi hatalar var?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA