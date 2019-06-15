Konoplyanka’da sıcak saatler

TRANSFERDE gaza basan Fenerbahçe’nin sol açık adayı Yevhen Konolpyanka’da mutlu sona yakın olduğu öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Ukraynalı oyuncunun menajerliğini yapan eski basketbolcuları Mirsad Türkcan’ın da transferin gerçekleşmesi için büyük gayret sarfettiği öğrenilirken, 29 yaşındaki oyuncu evet dedi. Senelik 1.8 milyon euroyu kabul eden ve 3 yıllık imza atmaya hazır olan Konoplyanka ile söz kesildikten sonra Fenerbahçe yönetimi ve Türkcan, tecrübeli oyuncunun kulübü Schalke ile masaya oturdu. Alman yöneticilerin ilk olarak 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirledikleri öğrenilirken, Kanarya indirim istedi. Ukraynalı oyuncunun kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Seneye serbest kalacağı için yüksek bir bedel ödemek istemeyen Fener’in 3 milyon euroya kadar çıktığı ifade edildi. 82 kez de Ukrayna Milli Takım formasını giyen Konoplyanka, Schalke 3 milyon euroyu kabul ederse imzaya gelecek.