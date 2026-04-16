16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
  • Konstantinos Karetsas için transfer yarışı! Galatasaray'ın rakipleri Avrupa devleri
Konstantinos Karetsas için transfer yarışı! Galatasaray'ın rakipleri Avrupa devleri

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalara başladı. Sarı kırmızılı ekip, Genk forması giyen 18 yaşındaki genç yıldız Konstantinos Karetsas'ı transfer listesine ekledi. Genç oyuncu için Real Madrid, Bayern Münih ve Borussia Dortmund da devrede. İşte detaylar...

AKŞAM16 Nisan 2026 Perşembe 09:01 - Güncelleme:
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı verirken bir yandan gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray, '10 numara' takviyesi için Konstantinos Karetsas'ı listesine aldı. Fichajes'in haberine göre; Real Madrid, Bayern Münih ve Borussia Dortmund da 18 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Cim-Bom, sezon sonunda Yunan yıldız için devlerle transfer yarışına girecek. Karetsas, bu sezon Genk formasıyla 45 resmi maça çıkarak 3 bin 83 dakika süre aldı. Toplamda 3 gol ve 18 asistle katkı verdi. İspanyol basınındaki haberlerde genç oyuncunun geleceğiyle ilgili şu bilgilere yer verildi: "Real Madrid, Genk forması giyen Konstantinos Karetsas'ın kalitesinden oldukça etkilendi. Ancak genç futbolcu, Bayern Münih ve Borussia Dortmund ve Galatasaray'ın da planları arasında yer alıyor. Bu takımlar, orta sahadaki bu oyuncunun kalitesine hayran kalmış durumda. 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Karetsas'ın piyasa değerinin 55-60 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor."

