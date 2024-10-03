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Spor

Konu UEFA'ya taşınıyor! Beşiktaş'tan deplasman yasağına tepki

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lyon ile Fransa'da oynayacağı maç için valilik deplasman yasağı kararı açıklamıştı. Siyah beyazlılar, kararın değişmesi için konuyu UEFA'ya taşıdı.

3 Ekim 2024 Perşembe 17:36 - Güncelleme:
Konu UEFA'ya taşınıyor! Beşiktaş'tan deplasman yasağına tepki
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, lig aşamasının üçüncü maçında deplasmanda Ligue 1 ekibi Lyon'la karşılaşacak.

Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş, Lyon Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda siyah-beyazlı taraftarların maçı tribünden takip edemeyeceğini açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız." ifadeleri yer aldı.

Bu kararın değişmesi için UEFA'yla görüşmlere başlandığı belirtilirerek, "Taraftarlarımızın stadyumda yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." denildi.

Avrupa Ligi'ndeki Lyon-Beşiktaş maçı 24 Ekim'de oynanacak.

Beşiktaş'ın paylaşımı:

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