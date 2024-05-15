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Spor

Konya Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Volkan Ertetik ile yola devam edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ne yükselen Konya Büyükşehir Belediyespor, Genel Menajer Gökhan Yalçın ve Başantrenör Volkan Ertetik ile yola devam etme kararı aldı.

IHA15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Volkan Ertetik ile yola devam edecek
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Önümüzdeki sezon Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele edecek Konya Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon planlaması şekilleniyor. TB2L'de lig etabında çıktığı 14 maçın tamamını kazanarak Türkiye'de tüm basketbol camiasının takdirini kazanan Konya Büyükşehir Belediyespor'da yeni sezon için antrenör ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda Genel Menajer Gökhan Yalçın ve Başantrenör Volkan Ertetik ile yola devam etme kararı alındı.

Başantrenör Volkan Ertetik için Konya Büyükşehir Belediyesi'nde imza töreni gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Koyuncu'nun da katıldığı imza töreni sonrası duygularını paylaşan Ertetik, herkes için çok zorlu ve güzel bir sezonun geride kaldığını söyledi.

"Konya'yı en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum"

Haklı bir gurur yaşadıklarını ifade eden Volkan Ertetik, "Öncelikle başkanımıza ve başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize çok destek oldular. Konya olarak yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edeceğiz. Yeni bir heyecan, yeni bir soluk. Bizim de yeni olacağımız bir lig. Büyükşehir Belediyespor olarak Konya'yı en iyi şekilde temsil edeceğimizi düşünüyorum. Bana güvenen başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıp alnımızın akıyla bu işten de çıkacağız" diye konuştu.

  • Türkiye Sigorta Basketbol Ligi
  • Konya Büyükşehir Belediyespor
  • Volkan Ertetik

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