İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2023 Cumartesi / 1 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konya Büyükşehir Belediyespor, Hentbol'da Süper Lig'e yükseldi!
Spor

Konya Büyükşehir Belediyespor, Hentbol'da Süper Lig'e yükseldi!

Hentbol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, Hentbol'da Süper Lig'e yükseldi.

IHA20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:44 - Güncelleme:
Konya Büyükşehir Belediyespor, Hentbol'da Süper Lig'e yükseldi!
ABONE OL

Konya Büyükşehir Belediyespor, Hentbol'da Süper Lig'e yükselerek Konya'nın spordaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Konya'yı Hentbol 1. Lig B Grubu'nda başarıyla temsil eden Konya Büyükşehir Belediyespor, normal sezonu; 12 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle 25 puanla 2'inci sırada tamamlayarak adını play-off'lara yazdırdı.

Sarı siyahlılar yenilgi yüzü görmedi

Büyükşehir Belediyespor, Bolu'da yapılan play-off'lara lig sıralaması gereği +2 puanla başladı. Karaçayır Spor Salonu'nda düzenlenen play-off mücadelelerinde sarı-siyahlı takım sırasıyla Yozgat Bld. Bozok'u 35-19, Güneysu Spor Kulübünü 39-26, Rize Belediyespor'u 31-30 ve Seyhan Belediyespor'u da 35-31'lik skorlarla mağlup etti. Play-off'larda 4'te 4 yaparak yenilgi yüzü görmeden Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediyespor'un ortaya koyduğu performans takdir topladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Dünya Spor Başkenti olduğu bir yılda Büyükşehir Belediyespor'un hem takım sporlarında hem de bireysel sporlarda önemli başarılara imza atmasının ayrıca sevindirici olduğunu ifade ederek, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren hentbol takımındaki tüm sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

  • Konya Büyükşehir Belediyespor
  • Hentbol Süper Ligi
  • hentbol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.