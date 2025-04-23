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Spor

Konya'da 5 gollü zafer! Galatasaray kupada finalde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda konuk olduğu Konyaspor'u 5-1'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdıran taraf oldu. Sarı kırmızılı ekip, Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin galibi ile finalde karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

AKŞAM23 Nisan 2025 Çarşamba 09:03 - Güncelleme:
Konya'da 5 gollü zafer! Galatasaray kupada finalde
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Yunus Akgün, G.Saray'da 100. resmi maçına çıktı. Dries Mertens 3 asistle maçın yıldızı oldu. 30 gole ulaşan Osimhen, kariyer rekoruna yakın (31).

Galatasaray zorlu deplasmanda zorlanmadan kazandı. Konyaspor, özellikle 25'teki Osimhen'in golüne kadar ön alanda baskı yapmak istedi. Zaman zaman bu şekilde rakip kalede tehlikeli olan ev sahibi ekip, son paslarda hata yapmasaydı öne geçebilirdi fakat olmadı. Osimhen, 25'te Mertens'in ortasında kafayla golü buldu. Oyun disiplininden kopmamak için direnen Konyaspor, 42'de Torreira'nın golüyle oyundan düştü. Uruguaylı, kusursuz performansını golle süslemiş oldu. İkinci 45 ise Aslan'ın istediği şekilde başladı. Sallai 47'de farkı 3'e çıkardı. 53'te Pedrinho'nun golü gelse de yetmedi. Sallai, 2 dakika sonra yanıt verdi. Victor Osimhen, bu golden sonra topu alarak santraya koştu. Hırsıyla yine dikkat çekti. Yusuf Demir 90+1'de skoru belirledi. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Cim-Bom, Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin galibi ile kupa için oynayacak.

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