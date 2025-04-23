Yunus Akgün, G.Saray'da 100. resmi maçına çıktı. Dries Mertens 3 asistle maçın yıldızı oldu. 30 gole ulaşan Osimhen, kariyer rekoruna yakın (31).

Galatasaray zorlu deplasmanda zorlanmadan kazandı. Konyaspor, özellikle 25'teki Osimhen'in golüne kadar ön alanda baskı yapmak istedi. Zaman zaman bu şekilde rakip kalede tehlikeli olan ev sahibi ekip, son paslarda hata yapmasaydı öne geçebilirdi fakat olmadı. Osimhen, 25'te Mertens'in ortasında kafayla golü buldu. Oyun disiplininden kopmamak için direnen Konyaspor, 42'de Torreira'nın golüyle oyundan düştü. Uruguaylı, kusursuz performansını golle süslemiş oldu. İkinci 45 ise Aslan'ın istediği şekilde başladı. Sallai 47'de farkı 3'e çıkardı. 53'te Pedrinho'nun golü gelse de yetmedi. Sallai, 2 dakika sonra yanıt verdi. Victor Osimhen, bu golden sonra topu alarak santraya koştu. Hırsıyla yine dikkat çekti. Yusuf Demir 90+1'de skoru belirledi. Sarı-Kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Cim-Bom, Trabzonspor-Göztepe eşleşmesinin galibi ile kupa için oynayacak.