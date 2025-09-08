İSTANBUL 27°C / 19°C
  Konya'da ağır yenilgi! Milliler İspanya'ya direnemedi
Spor

Konya'da ağır yenilgi! Milliler İspanya'ya direnemedi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında, A Milli Futbol takımı Konya'da konuk ettiği İspanya'ya 6-0'lık skorla mağlup oldu. Milliler, İspanyollar karşısında tarihi bir hezimet yaşadı. İşte detaylar...

8 Eylül 2025 Pazartesi 09:16
Konya'da ağır yenilgi! Milliler İspanya'ya direnemedi
Kaan sakatlık sebebiyle kadroda yer almadı.

Konyalılar'ın desteği son dakikaya kadar sürdü...

Uğurcan Çakır ilk yarıda 5 kurtarış yaptı.

Karşılaşmaya, Hakan'ın 2. dakikada çektiği şutla başlayan milliler, maçın geri kalanında kontrolü tamamen İspanya'ya bıraktı. 6'da Pedri'nin golüyle öne geçen Boğalar, 22'de Merino ile farkı 2'ye çıkardı. Oyun kurulumunda zayıf kalan Ay-Yıldızlılar, zaman zaman İspanya kalesini yoklasa da bitiricilikte zayıf kaldı. Kalecimiz Uğurcan Çakır, ilk yarıda 5 kurtarış yapsa da 45+1'de Merino'nun golüne engel olamadı. İkinci yarıda da oyunun kontrolüne sahip taraf olan İspanyollar, 53'te 4. golü buldu. Topa sahip olmakta zorlanan Türkiye, 57'de Merino'yu bir kez daha durduramadı 5 oldu, beş dakika sonra da 6... Bu hezimetten sonra milliler, grup ikinciliği hedefine odaklandı.

  • a milli futbol takımı
  • dünya kupası elemeleri
  • ispanya

