8 Şubat 2026 Pazar
Spor

Konya'da gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe golsüz berabere kaldı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada iki ekip de skor üretemedi.

8 Şubat 2026 Pazar 19:09
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.

69. dakikada Cherni'nin ceza sahasına ortasında Adil Demirbağ'ın ters vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Kalan bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabaka, 0-0 sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk. 87 Bazoer), Guilherme, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 80 Jevtovic), Muleka, Bardhi (Dk. 68 Jo Jin-Ho), Olaigbe, Kramer

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 84 Taha Altıkardeş), Dennis, Miroshi (Dk. 84 Uğur Kaan Yıldız), Cherni, Krastev (Dk. 68 Mohammed), Janderson (Dk. 74 Jeferson), Juan (Dk. 74 Guilherme)

Sarı kartlar: Dk. 22 Juan, Dk. 72 Ogün Bayrak, Dk. 79 Jeferson, Dk. 82 Miroshi (Göztepe), Dk. 76 Berkan Kutlu, Dk. 79 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)

